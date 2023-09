Crochets pour ardoise (agrafe et pointe)

Depuis 1889, le fabricant français FRENEHARD conçoit, fabrique et vend des crochets pour ardoise en agrafe et en pointe avec des talons standards de 4 mm, 5 mm, 6 mm et 8 mm (pour les crochets Anjou Color®).

Le système unique, déposé et breveté, FORCE 9® (inox 17%, inox 18/10 ou cuivre) est une innovation FRÉNÉHARD et se caractérise par un crochet muni d'une pointe crantée et d'une tige cambrée. Conçu pour assurer une meilleure élasticité et une meilleure résistance mécanique de la toiture face à des vents violents de plus de 200 Km/h (tests effectués à 57 m/s par le CSTB EN-CAPE 07.203 C - V0), ce système est aujourd'hui appliqué à l'ensemble de la gamme des crochets d'ardoise.

Anjou Color® (marque de Frénéhard) est un crochet teinté élégant à l’épreuve du temps. L’épaisseur de la teinte est de 100 μm après fabrication du crochet ; la coupe est revêtue, il n’y a aucune brillance pour un meilleur confort au travail. 185 teintes RAL sont disponibles au choix. Les crochets Anjou Color® sont disponibles en inox 17%, inox 18/10 ou bien encore en cuivre (selon les modèles).