La gamme arrêt-neige

Frénéhard fabrique et vend une gamme spécifiquement conçue pour les zones à neige.

Cette gamme est composée de différents arrêts-neige triangulés en acier pré-galvanisé qui se posent sur toiture tuile plate et ardoise :

Le modèle A : sur ardoise volige,

Le modèle B : sur ardoise liteau,

Le modèle C : sur tuile liteau.

Une large gamme de couleur est disponible afin de se fondre au mieux dans le bâti.

Les arrêts-neige pour toiture bac acier (acier pré-galvanisé) et pour toiture zinc à joint debout (acier galvanisé à chaud après fabrication) viennent logiquement compléter la gamme.

Frénéhard fabrique également des pare-neige à fer plat (en acier galvanisé à chaud après fabrication) en feuillard 30 x 5 mm. Il en existe 3 différents modèles : cambré de 4 mm (pour toiture ardoise) ; cambré de 25 mm (pour toiture tuile faible galbe) et cambré de 50 mm (pour toiture tuile fort galbe).

Frénéhard propose également des pare-neige à rondin en cambré de 4 mm (pour toiture ardoise), de 25 mm (pour toiture tuile faible galbe) et de 50 mm (pour toiture tuile fort galbe).

Pour les grands éléments de couverture (toiture à joint debout et bac acier) et les petits éléments de couverture, Frénéhard fabrique et propose des pare-neige passe-barres en acier galvanisé à chaud après fabrication ainsi que les tubes pour passe-barres correspondants.