Crochets tuile Canal, tuile canal color

Les crochets pour tuiles canal sont destinés à accrocher vos tuiles entre-elles et éviter l'effet de glissement qui peut se produire avec le vent. Ces crochets offrent une meilleure résistance à vos tuiles. Ils permettent de garder les tuiles fixées malgré des vents violents.



Les crochets tuiles Canal sont spécialement conçus pour la fixation des tuiles Canal. Ils se déclinent en plusieurs longueurs de 8 à 16cm et en 1ère tuile canal petite boucle et grande boucle.



Ils peuvent être revêtus dans leur partie visible et après fabrication d’une peinture polyester de 100µ d’épaisseur proche de la couleur de la tuile pour une parfaite intégration à la toiture (Canal Color et Canal Color Rénovation).



Avantages produit :

Fabriqué en France

Résiste à la corrosion

Bonne résistance au vent

Rapide à poser

Crochets teintés après fabrication

Protégés par une peinture polyester

10 ans de garantie