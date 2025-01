Anjou Color® : crochet d'ardoise Performance et Fiabilité

Depuis 1889, la société FRÉNÉHARD est le spécialiste français des crochets pour ardoise. Forte de son expérience, l'entreprise a su se distinguer en développant deux marques emblématiques : FORCE 9® et Anjou Color®.

Le système innovant et breveté FORCE 9® repose sur un crochet à pointe crantée et tige cambrée, conçu pour offrir une élasticité et une résistance accrues face aux conditions climatiques extrêmes, notamment des vents supérieurs à 200 km/h (tests validés par le CSTB EN-CAPE 07.203 C - V0). Ce système unique est désormais intégré à toute la gamme des crochets ardoise FORCE 9® et Anjou Color®.

Le procédé Anjou Color® apporte une touche d’élégance en peinture aux crochets ardoise, tout en garantissant une durabilité exceptionnelle. Ces crochets bénéficient d'une épaisseur teinte 100 µm après fabrication du crochet. Leur coupe est également revêtue, offrant ainsi un confort optimal lors de la pose et une résistance accrue à la corrosion. Plus de 185 teintes RAL sont disponibles, permettant une intégration parfaite dans tous les types de toitures. Les crochets Anjou Color® sont proposés en inox 17% ou inox 18/10 pour une qualité irréprochable.