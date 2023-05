Lancement de la nouvelle activité FRENEHARD PLIAGE

Pour répondre aux besoins du marché concernant l’amélioration de l’étanchéité du bâtiment, son esthétisme et ses finitions, Frénéhard a lancé le 19 avril 2023, une nouvelle activité de fabrication d’accessoires pliés en aluminium et en acier pour l’enveloppe du bâtiment et l’aménagement extérieur. Cette offre s’adresse aux négoces, aux professionnels du bâtiment (couvreurs, étancheurs, façadiers, bardeurs, menuisiers et spécialistes de l’aménagement extérieur) et aux particuliers. Ce lot de lancement est le démarrage d’une offre de produits et services destinée à grandir dans les mois et les années à venir.



L’offre FRENEHARD PLIAGE est différenciée en fonction de la cible, du besoin et du produit :

une offre catalogue de produits standards,

une offre de configuration en ligne de profils paramétrables selon les besoins de chaque chantier.

FRENEHARD PLIAGE : l'offre catalogue de produits standards

Accessible depuis le site web frenehard.fr l’offre catalogue est composée de plus de 840 références en acier ou en aluminium réparties dans 3 univers : la façade et le bardage,

la menuiserie et fermeture,

la couverture et l’étanchéité. Le catalogue Frénéhard Pliage est une offre commercialisée via les distributeurs.

FRENEHARD PLIAGE : l'offre de produits sur-mesure via le configurateur en ligne

Pour faire gagner en autonomie, en réactivité et en fiabilité les installateurs de l’enveloppe du Bâtiment, Frénéhard met à disposition des poseurs comme des distributeurs un atelier de pliage à distance. L’utilisateur choisit parmi plus de 40 profils pliés préconstruits et configurables sur-mesure.



Le configurateur 3D en ligne, accessible via frenehard-pliage.fr, permet de sélectionner :

le profil voulu,

de configurer la pièce (en fonction de la matière – aluminium ou acier – l’épaisseur, la teinte et les cotes),

de choisir la livraison : en livraison ou directement en Click & Collect à l’atelier de Saint- Symphorien-Des-Bruyères (61),

de payer via un mode sécurisé tel que PayPal ou CB.

Le configurateur intègre directement toutes les limites de production et garantit la faisabilité de la pièce.

Le configurateur indique (selon le stock, le plan de charge de l’atelier et le lieu de livraison) le premier délai de réception de commande possible, ce qui facilite l’organisation des chantiers. L’utilisateur peut évidemment demander une date de livraison plus éloignée.

Le configurateur est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un service de tchat en ligne permet de répondre aux questions des utilisateurs pendant nos horaires d’ouverture.

Des accessoires destinés à la pose des pièces configurées sont également disponibles à la vente en ligne sur le site.



FRENEHARD PLIAGE complète l’offre de FRENEHARD, qui, depuis près de 135 ans, conçoit, fabrique et commercialise des accessoires métalliques :

de gouttière,

de couverture,

de façade,

des équipements de protection antichute permanents et temporaires.

