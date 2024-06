Protection toitures métalliques bac acier

La protection faible pente permet de sécuriser les interventions sur toitures métalliques avec une pente inférieure à 30°. Elle est compatible avec toutes les couvertures sèches ou isolées : les attentes bas de versant et de rives s’adaptent quelles que soient la forme et l’entraxe des ondes (250 et 333 mm).

Simples et rapides à poser les attentes se fixent directement sur la couverture sans chercher la panne. Une mousse imprégnée de bitume sous le cavalier et la bande butyle sur le support de rive permettent de préserver l’étanchéité.

Idéal pour sécuriser les travaux sur toiture Bac acier

Utilisable en neuf ou en rénovation

Fixation directe sur la couverture

Préservation de l’étanchéité

Léger et résistant