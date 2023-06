DAC : Centrale de désenfumage compacte

Centrale de désenfumage compacte – AdComNet ready.

Courant d’entraînement total : de 3 A à 16 A.

Tension de sortie stabilisée.

Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture, désenfumage en cas d’échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée.

Combinaison possible d’une fonction de désenfumage / d’alarme à domicile.

Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière.

Raccordement possible d’un détecteur de pluie ou d’un capteur de vent / pluie sans module additionnel.

Raccordement de 8 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 (et de 14 détecteurs de fumée) maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés).

Alimentation d’urgence par batterie pour 72 h min.