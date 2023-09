Le nouveau site web de D+H France est en ligne

Une navigation intuitive afin de faciliter les recherches

Dès la page d’accueil du site, les produits et les prestations de D+H France sont accessibles en un seul coup d’œil. Le spécialiste du désenfumage et de la ventilation naturelle propose toute une gamme de solutions clé en main avec un accompagnement personnalisé de la planification à la mise en service de l’asservissement. Un outil de recherche pour les moteurs, les centrales DAC et ventilation oriente le client vers le produit adapté à son projet. Le nouveau site web s’adresse aux gammistes, façadiers, menuisiers et architectes. Les gammistes et façadiers peuvent configurer un moteur selon leurs besoins et créer des fiches techniques. Les menuisiers trouveront des consoles adaptées et les architectes peuvent s’inspirer des belles réalisations.

« Notre principal défi a été de concevoir un site internet qui puisse répondre aux besoins des clients et des utilisateurs en France. À cet effet, nous avons élargi, optimisé nos contenus et adapté la structure des pages. » note Laurent Lenoble, président de D+H France et D+H BeLux.

Le menu principal propose quatre grandes rubriques : « solutions », « produits », « services » et « téléchargement ». L’objectif premier est de fournir le plus vite possible à l’utilisateur toutes les informations sur l’intégralité des solutions, produits et services de D+H.

Un moteur de recherche intuitif et un service en ligne pour la conception et la maintenance

L’outil de recherche dispose de nombreux filtres, ce qui simplifie également l’accès aux fiches produits. À travers une navigation intuitive, le site présente des moteurs, des centrales DAC et ventilation, des détecteurs et des organes de commande, mais aussi des accessoires. Le visiteur est désormais accompagné vers l’information précise qu’il recherche sur un produit ou un service particulier.

Dans la rubrique « services », l’utilisateur a le choix entre plusieurs catégories : « conception et études », « coordination chantier », « asservissement », « maintenance et dépannage ». D+H prend en charge toute la projection pour les solutions de désenfumage et de ventilation, y compris la coordination avec les experts en protection incendie et les services de travaux publics.

Le logiciel myCalc a également été pensé avec un soin tout particulier. Ce programme permet de trouver le moteur selon les ouvrants recherchés, et de réaliser des calculs automatiques relatifs aux besoins en ventilation, désenfumage, DENFC et à la combinaison de ces systèmes. En créant un compte utilisateur, le client peut calculer, enregistrer, transférer ou sauvegarder ses projets, même les plus complexes.

Toutes les informations sur les produits et les services se voient complétées par des exemples concrets, des données techniques et des références. L’utilisateur peut enfin télécharger des catalogues produits, des brochures, des fiches techniques et des dessins CAO.

