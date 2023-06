D+H France S.A.S

D+H France, dernière filiale du groupe D+H, est née de la reprise du plus ancien partenaire D+H sur le territoire national. Ainsi, la jeune entreprise bénéficie d’une équipe d’experts dans le domaine de la ventilation naturelle et du désenfumage.

Les solutions D+H sont adaptées au marché français et répondent pleinement aux besoins locaux : les centrales DAC (Dispositif Adaptateur de Commande) répondant à la norme NF S 61-938, la gamme de DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de la Fumée et de la Chaleur) étant certifiée EN 12101-2 et NF S 61-937.

Avec cette expertise et une forte réputation de qualité, D+H France offre à ses clients des solutions clé en main, avec un accompagnement personnalisé de la planification à la mise en service de l’asservissement.

En quelques mots :