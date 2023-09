D+H France accueille un nouveau responsable commercial

Âgé de 38 ans, David Andrade dispose de treize ans d’expérience dans le secteur de la ventilation naturelle et du désenfumage, mais aussi d’une connaissance approfondie du marché français. Sous la responsabilité de Laurent Lenoble, Président de D+H France et D+H BeLux, il suivra et développera le portefeuille clients gammistes, façadiers et menuisiers aluminium.

Grâce à sa formation technique et à son parcours en bureau d'études, David Andrade dispose d’une vaste expérience commerciale et technique et d’une expertise approfondie dans la mise en œuvre de systèmes de desénfumage et de ventilation. Avant de rejoindre l’équipe D+H France, il était chargé d’affaires chez Kingspan Light + Air et commercial Grands Comptes chez COMTRA/UNITECHNIC, spécialiste de solutions destinées à l’aération et la ventilation naturelle des bâtiments.

« La nomination de David Andrade démontre l’engagement de l’entreprise sur le marché français. Nos objectifs restent le déploiement de la marque D+H partout en France, mais aussi d’assurer un suivi personnalisé de nos clients et garantir un service irréprochable. Grâce à son expérience au service du client et du développement commercial, il soutiendra notre croissance en France », déclare Laurent Lenoble, président de D+H France et D+H BeLux.

Cette stratégie de proximité avec le marché français s’accompagne par le lancement d'une offre de centrales DAC (Dispositif Adapteur de Commande), spécifiquement développées pour le marché français et certifiées NF S 61-938, et d’une gamme DENFC (Dispositif d’Évacuation Naturelle de la Fumée et de la Chaleur), certifiée EN 12101-2/NF S 61-937.

