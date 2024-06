DECRA CLASSIC : Tuile métallique faible galbe, nez arrondi, tuile métallique historique

NOUS AVONS RÉVOLUTIONNÉ L'INDUSTRIE DES PRODUITS DE TOITURE QUAND EN 1957 NOUS AVONS INVENTÉ LA TOUTE PREMIÈRE TUILE MÉTALLIQUE REVÊTUE DE PIERRE NATURELLE.

La marque Decra® à l'origine de la tuile métallique pressée en petit panneau fait partie du Groupe RoofTG de IKO Industries.

Le groupe RoofTG est le spécialiste numéro un pour les toitures métalliques et les façades, possédant en plus de Decra®, les marques GERARD®, Metrotile®, Twintile® et Ikotile®. Le groupe possède à Tongres en Belgique la plus grosse usine de fabrication de tuiles métalliques au monde et mène l'industrie de la tuile acier pressée.

En choisissant Decra®, vous choisissez une marque leader dans son segment avec toutes les garanties de qualité et de durabilité.

Matériaux (détail) :

Composition multi-couches :

Primaire

Acier protégé aluminium-zinc deux faces

Primaire

Base acrylique

Pierre naturelle

Couche acrylique translucide

Passage au four pour fusionner l’ensemble et assurer la stabilité et la durabilité

Labels et certifications (détail) :