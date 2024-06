METROTILE ROMANA : Tuile métallique romane à fort galbe

Le profil Metrotile ROMANA est un modèle de tuile canal ou romane, conçu pour obtenir l'aspect traditionnel séculaire de l'architecture méditerranéenne avec les avantages supplémentaires d'une couverture en acier.

Avec leur forme caractéristique et leur profil prononcé à fort galbe, elles sont uniques parmi les tuiles métalliques revêtues de pierre naturelle.

Grâce au nez de tuile et au talon à redan, les panneaux se chevauchent et s'emboîtent pour offrir une excellente protection et résistance au soulèvement aux vents extrêmes et aux conditions climatiques extrêmes.

Comme toutes les tuiles métalliques, elle résiste aux tempêtes de grêle sans perforation.

Cette tuile canal s'installe également en faible pente à partir de 10° ou 18%.

Matériaux (détail) :

Composition multi-couches :

Primaire

Acier protégé aluminium-zinc deux faces

Primaire

Base acrylique

Pierre naturelle

Couche acrylique translucide

Passage au four pour fusionner l’ensemble et assurer la stabilité et la durabilité

Labels et certifications (détail) :