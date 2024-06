AHI ROOFING - IKO METALS FRANCE

Existant depuis 1957, AHI Roofing est l'inventeur et le leader mondial de la tuile métallique pressée avec les marques commerciales GERARD® et DECRA®. IKO Metals avec AHI Roofing fabrique et distribue les produits des marques GERARD®, METROTILE® et DECRA®.

Les tuiles et ardoises métalliques des marques GERARD®, METROTILE® et DECRA® sont des petits panneaux de tuiles en acier protégé d'aluminium-zinc reproduisant l’aspect des matériaux traditionnels de tuiles, d'ardoises, de lauzes ou de tavaillons. Ils sont revêtus de pierre naturelle ce qui donne un aspect massif et traditionnel, insonorise et permet la tenue des couleurs à l'exposition aux rayons ultra-violets.

Les modèles XBOND et QUBE dans la marque METROTILE® ont une surface thermolaquée pour un aspect lisse et contemporain.

La tuile métallique photovoltaïque eQUBE® adresse le marché de la production solaire avec l'intégration complète de la tuile et du panneau photovoltaïque.

Les tuiles et ardoises métalliques GERARD®, METROTILE® et DECRA® sont installées par les entreprises traditionnelles de couvreurs / charpentiers et distribuées par les réseaux de négoces en matériaux de construction.

Nous contacter pour obtenir les coordonnées d'un couvreur ou du distributeur le plus proche de chez vous.