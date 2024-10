Des toitures robustes en acier pour la tranquillité d'esprit

Les tuiles et ardoises métalliques IKOMetals fusionnent l'esthétique des tuiles et ardoises classiques avec les avantages d'un panneau unique. Ce concept offre des bénéfices significatifs pour l'installation sur des toits à faible pente, également en termes de légèreté, avec un poids de seulement 7,5 kg par mètre carré, et en facilitant le montage.

Adaptées à des inclinaisons de toit commençant à 12° ou 21% ou moins, les tuiles et ardoises métalliques IKOMetals sont simples à poser.

Leur design distinctif allie esthétique attrayante et traditionnelle, disponible dans une variété de teintes, unies ou nuancées.

Résistance à la grêle

Les grêlons pouvant atteindre ou dépasser la taille d'une balle de tennis, avec un cas enregistré de plus de 12 cm de diamètre en Charente-Maritime, ne représentent pas une menace pour les tuiles et ardoises en acier conçues pour protéger votre maison.

Résistance aux tempêtes

Les tuiles et ardoises en acier, dotées d'un système de fixation horizontale spécifique, peuvent résister à des vents de plus de 200 km/h, sur le cap Corse, une résistance à 213 km/h a été observée.

Résistance à la neige et au gel

Les toitures métalliques constituent une solution efficace pour se prémunir contre les infiltrations causées par le gel et la neige, comme le prouvent nos installations en milieu montagneux qui résistent très bien à ces conditions.

Une vaste gamme IKOMetals de 20 tuiles et ardoises métalliques dans 20 couleurs

→ Quelques modèles au choix :

GERARD ALPINE GERARD CLASSIC GERARD CORONA GERARD HERITAGE

GERARD MILANO GERARD SENATOR METROTILE ROMANA METROTILE QUBE

METROTILE SLIDE GERARD ELEGANTA METROTILE XBOND DECRA CLASSIC

→ Exemple du modèle de la tuile DECRA® CLASSIC

Dimensions et caractéristiques du panneau DECRA® CLASSIC

Longueur utile : 126,0 cm

Largeur utile (pureau) : 36,8 cm

Surface couverte : 0,46 m 2

Nbre de panneau par m2 : 2,16 pces

Poids au m 2 : 6,70 kg

: 6,70 kg Pente minimum : 12° (21%) - 16% possible avec membrane

Revêtement : PIERRE NATURELLE ou bine THERMOLAQUE

Exemple d'installation sur système de liteaux standards 27 x 38 mm des tuiles DECRA® CLASSIC, extrait du guide de pose

Toiture réalisée en GERARD® CLASSIC de la couleur CHARCOAL

Toiture réalisée en METROTILE® XBOND de la couleur TERRACOTTA

Toiture réalisée en GERARD® HERITAGE de la couleur REDWOOD

Toiture réalisée en GERARD® CORONA de la couleur ASHWOOD