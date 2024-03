DIFFLEX THERMO ND, écran de sous-toiture pour climat contraignant

Ecran de sous-toiture polyvalent, thermorésistant et stable aux UV pouvant servir également de complément d'étanchéité simple.

Evaluation Technique Européenne (ETE) pour pose en altitude et en sites exposés.

Etanchéité au clou et résistance à la pluie battante certifiées.

Mise hors d'eau provisoire de la toiture durant 3 mois.

Idéal en rénovation et pour les faibles pentes.

Garantie produit 20 ans.