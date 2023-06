BWK propose Difflex Thermo ND, un écran de sous-toiture étanche au clou

En effet, le Difflex Thermo ND – contrairement aux autres HPV présents sur le marché – ne requiert pas l’ajout de bandes d’étanchéité supplémentaires sous les contre-lattes. Grâce à sa surface étanche aux clous, il permet donc une mise en œuvre facile, rapide et moins onéreuse. Récemment testées et validées par une European Technical Assessment (« ETA », ou « ETE » en français), ses performances correspondent aux normes les plus exigeantes pour les écrans de sous-toiture destinés aux milieux à fortes contraintes techniques et météorologiques. Grâce à sa très forte résistance aux UV et à la chaleur, il est idéal pour une pose sous les panneaux photovoltaïques.

Une composition qui fait ses preuves depuis plus de 20 ans

En protection des toitures contre la pluie (sa résistance à la pluie battante est certifiée), le vent, les poussières, les suies, la neige ou les infiltrations, le Difflex Thermo ND met depuis 20 ans ses performances aux services des professionnels exigeants qui opèrent sur les toitures à faible pente ou en altitude. Utilisé en couverture, en contact ou non de l’isolant, il facilite également l’écoulement de l’eau et le rééquilibrage des pressions en cas de vent violent. Il joue aussi un rôle protecteur pour le bois de construction, qu’il isole de l’humidité. Il peut servir à la mise hors d’eau provisoire de la toiture pendant trois mois (contre 8 jours pour les écrans conventionnels, sauf conditions climatiques exceptionnelles) et il améliore sensiblement les performances thermiques de la couverture (en évitant les mouvements d’air parasites dans l’isolant notamment). Sous les panneaux photovoltaïques, il fonctionne comme une membrane d’étanchéité complémentaire et – grâce à son étanchéité aux clous certifiée – il permet la pose au clou d’ardoises, de lauzes et de bardeaux de bitume.