Écran de sous-toiture spécial rénovation, DIFFLEX THERMO TPU ND

Écran perméable à la vapeur d’eau, en polyester enduit étanche au clou. Son étanchéité au clou permet d’utiliser DIFFLEX THERMO TPU ND SK sur tous les chantiers devant être sécurisés aux intempéries. Outre ses fonctions classiques d’un écran de sous-toiture qui protège de la poussière, de la neige poudreuse ou d’infiltrations accidentelles, DIFFLEX THERMO TPU ND SK, est idéal pour la réalisation d’une mise hors d’eau provisoire du chantier, notamment en rénovation. DIFFLEX THERMO TPU ND SK est testé et certifié pour la réalisation de toitures étanches à la pluie battante. Il peut être mis en œuvre sans bande d’étanchéité aux clous complémentaires. La protection de la toiture ne nécessite aucun bâchage fastidieux et chronophage.

L’enduction TPU, confère à l’écran une bonne résistance à la chaleur, ce qui en fait un atout sous les matériaux comme le métal, les tuiles de couleurs foncées ou les ardoises. En pose supportée ou sur chevrons, en contact avec l’isolant. Certifié étanche au clou et résistant à la pluie battante, il convient particulièrement pour : les toitures à faible pente ≥ 10° (5° en renforçant l’étanchéité au clou avec des bandes Nailtape)

(5° en renforçant l’étanchéité au clou avec des bandes Nailtape) les rénovations (évite les risques liés à des infiltrations),

(évite les risques liés à des infiltrations), la pose d’ardoises ou lauzes clouées Résistant à la chaleur (jusqu’à 100°C) et aux UV, il convient également pour : les toitures en matériaux de coloris foncés (ardoises, tuiles, tôles, etc). Mise en œuvre avec deux bandes adhésives intégrées (version SK) pour parfaire le recouvrement transversal. Les accessoires du Solid System permettent le traitement des points singuliers, afin d’assurer la continuité de l’enveloppe extérieure et réaliser l’étanchéité au vent. Conforme à la norme NF EN 13859-1 et NF EN 13859-2, ainsi qu’à l'annexe A du NF DTU série 40.29.

Certifié résistant à la pluie battante (TU –Berlin).

Classement ZVDH: Classe 2 UDB-A / USB-A Garantie : 10 ans

Rouleaux de 75 m² (1,5 X 50 ml)