BWK. Une société à taille humaine proche de ses clients



La maison mère, BWK Dachzubehoer GmbH, compte à l’heure actuelle avec ses différentes filiales près de 100 salariés, tous unis dans un même esprit d’entreprise, qui permet à cette PME d’assurer une grande qualité de service à ses clients. Elle est le fruit de l’esprit d’entreprise de son fondateur M. Hartmut Layer, qui débuta en 1989 armé de ses connaissances techniques, de son sens de l’innovation et de beaucoup de volonté.

Le succès fût rapidement au rendez-vous, tant sur le marché national qu’à l’export, grâce à la création de produits innovants et brevetés qui apportaient de nouvelles solutions dans le domaine de la couverture.

En 1995 fût créée la filiale française BWK France Sàrl.



BWK. Une gamme de produits pour toutes les couvertures



La couverture est un domaine où les traditions locales ou régionales sont très nombreuses. Ainsi, la société a t’elle toujours adapté ou créé de nouveaux produits fonctionnels offrant la meilleure adéquation possible.



BWK. Une qualité sans compromis



Les produits de couvertures étant soumis aux aléas climatiques et devant rester pérennes, BWK a toujours développé la qualité de ses produits dans ce sens.



BWK. Du côté des professionnels



Grâce à une équipe commerciale présente dans une trentaine de pays, tant en externe qu’en interne, BWK peut répondre à toutes les interrogations et problèmes techniques que peuvent rencontrer ses clients ou les utilisateurs de ses produits.