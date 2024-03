DIFFLEX THERMO TPU SK, écran de sous-toiture spécial rénovation

Ecran de sous-toiture polyvalent, thermorésistant et résistant aux UV pouvant servir également de complément d'étanchéité simple.

Evaluation Technique Européenne (ETE) pour l'étanchéité au clou et résistance à la pluie battante.

Mise hors d'eau provisoire de la toiture durant 3 mois.

Idéal en rénovation et pour les faibles pentes.

Garantie produit 10 ans.