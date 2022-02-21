DOLIBTP : solution ERP/CRM pour le bâtiment avec Dolibarr
DoliBTP est une solution ERP/CRM pour le bâtiment avec Dolibarr.
Comparée à d’autres solutions de gestion, le logiciel Dolibarr ERP/CRM est open source et offre donc une grande modularité adaptée aux métiers du batiment.
DOLIBTP, vous permet :
- D’optimiser votre gestion commerciale : suivi de votre prospection, clients, relances...
- De gérer vos achats et stocks : Commande fournisseurs, bon de livraison, facturation fournisseur...
- De simplifier vos ventes BTP : facturation client, facture de situation, retenue de garantie, gestion d’ouvrage et main d’oeuvre...
- De suivre vos chantier : Gestion des ressources, suivi de l’avancement du chantier, suivi de la rentabilité du chantier...
Les avantages d’un logiciel open source sont nombreux :
- Pas de coût de licence
- Être propriétaire de la solution
- Solution modulable et qui suivre l’évolution et la croissance de votre entreprises
Avec ATM Consulting, soyez accompagné dans sa mise en place et, au besoin, adaptez le logiciel à vos demandes spécifiques !
Gagner du temps dans la saisie de vos données et le suivi de vos chantiers, c’est du temps en plus à consacrer à vos clients et leurs projets !
Vidéo du produit
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Industrie