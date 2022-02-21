DOLIBTP : solution ERP/CRM pour le bâtiment avec Dolibarr

ConnexionS'abonner
ATM CONSULTING

DoliBTP est une solution ERP/CRM pour le bâtiment avec Dolibarr.

Comparée à d’autres solutions de gestion, le logiciel Dolibarr ERP/CRM est open source et offre donc une grande modularité adaptée aux métiers du batiment.

DOLIBTP, vous permet :

  • D’optimiser votre gestion commerciale : suivi de votre prospection, clients, relances...
  • De gérer vos achats et stocks : Commande fournisseurs, bon de livraison, facturation fournisseur...
  • De simplifier vos ventes BTP : facturation client, facture de situation, retenue de garantie, gestion d’ouvrage et main d’oeuvre...
  • De suivre vos chantier : Gestion des ressources, suivi de l’avancement du chantier, suivi de la rentabilité du chantier...

Les avantages d’un logiciel open source sont nombreux : 

  • Pas de coût de licence
  • Être propriétaire de la solution
  • Solution modulable et qui suivre l’évolution et la croissance de votre entreprises   

Avec ATM Consulting, soyez accompagné dans sa mise en place et, au besoin, adaptez le logiciel à vos demandes spécifiques !

Gagner du temps dans la saisie de vos données et le suivi de vos chantiers, c’est du temps en plus à consacrer à vos clients et leurs projets !

ATM CONSULTING

ATM CONSULTING est une société spécialisée dans l'intégration...

42 Rue Paul Henri Spaak
26000 VALENCE
France

