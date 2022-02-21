DOLIBTP : solution ERP/CRM pour le bâtiment avec Dolibarr

DoliBTP est une solution ERP/CRM pour le bâtiment avec Dolibarr.



Comparée à d’autres solutions de gestion, le logiciel Dolibarr ERP/CRM est open source et offre donc une grande modularité adaptée aux métiers du batiment.



DOLIBTP, vous permet :

D’optimiser votre gestion commerciale : suivi de votre prospection, clients, relances...

suivi de votre prospection, clients, relances... De gérer vos achats et stocks : Commande fournisseurs, bon de livraison, facturation fournisseur...

Commande fournisseurs, bon de livraison, facturation fournisseur... De simplifier vos ventes BTP : facturation client, facture de situation, retenue de garantie, gestion d’ouvrage et main d’oeuvre...

facturation client, facture de situation, retenue de garantie, gestion d’ouvrage et main d’oeuvre... De suivre vos chantier : Gestion des ressources, suivi de l’avancement du chantier, suivi de la rentabilité du chantier...

Les avantages d’un logiciel open source sont nombreux :

Pas de coût de licence

Être propriétaire de la solution

Solution modulable et qui suivre l’évolution et la croissance de votre entreprises

Avec ATM Consulting, soyez accompagné dans sa mise en place et, au besoin, adaptez le logiciel à vos demandes spécifiques !



Gagner du temps dans la saisie de vos données et le suivi de vos chantiers, c’est du temps en plus à consacrer à vos clients et leurs projets !