ATM CONSULTING est une société spécialisée dans l'intégration du logiciel ERP/CRM Dolibarr. Nous répondons aux besoins spécifiques des dirigeants en développant des solutions métiers personnalisées : BTP, Négoce, Service, Formation, & Industrie. Située à Valence, notre équipe de 25 collaborateurs accompagne depuis 10 ans les TPE-PME dans leur transition digitale en mettant le digital au service de leur performance !"



Votre projet s'articule autour de 3 axes majeurs :

Le conseil et l'analyse (audit, analyse de votre système d'information, rédaction d'un cahier des charges)

Le développement et l'intégration (Installation et configuration du logiciel, import de données, développement spécifiques)

La formation et l'accompagnement (formation à l'utilisation de Dolibarr, assistance, hébergement)



ATM CONSULTING c'est aussi une entreprise humaine investie dans la protection de l'environnement.



Notre ambition : Propulser la transition digitale de nos clients par un accompagnement agile, respectueux de nos équipes et de l'environnement.



Notre expertise : Vous apporter une vision à 360°



Nos forces :