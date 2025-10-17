ConnexionS'abonner
ATM CONSULTING

42 Rue Paul Henri Spaak
26000 VALENCE
France
ATM CONSULTING est une société spécialisée dans l'intégration du logiciel ERP/CRM Dolibarr.  Nous répondons aux besoins spécifiques des dirigeants en développant des solutions métiers personnalisées : BTP, Négoce, Service, Formation, & Industrie. Située à Valence, notre équipe de 25 collaborateurs accompagne depuis 10 ans  les TPE-PME dans leur transition digitale en mettant le digital au service de leur performance !"

Votre projet s'articule autour de 3 axes majeurs :

  • Le conseil et l'analyse (audit, analyse de votre système d'information, rédaction d'un cahier des charges)
  • Le développement et l'intégration (Installation et configuration du logiciel, import de données, développement spécifiques)
  • La formation et l'accompagnement (formation à l'utilisation de Dolibarr, assistance, hébergement)


ATM CONSULTING c'est aussi une entreprise humaine investie dans la protection de l'environnement.

Notre ambition : Propulser la transition digitale de nos clients par un accompagnement agile, respectueux de nos équipes et de l'environnement.

Notre expertise : Vous apporter une vision à 360°

Nos forces :

  • Un outil complet - Dolibarr ERP/CRM
  • Un logiciel personnalisable qui répond à vos besoins grace à notre équipe technique
  • Une galaxie d’experts locaux pour vous accompagner das votre transition digitale
  • Une gestion de projets en méthode agile 

