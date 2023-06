EINHELL TE-OS 18/230 Li-Solo : ponceuse vibrante sans fil

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, enrichit ses gammes d’outils sans fil avec sa nouvelle ponceuse vibrante sans fil Einhell TE-OS 18/230 Li-Solo autorisant aussi bien l’utilisation de papier abrasif doté d’une sous face auto agrippante que d’abrasif classique grâce à ses étriers de fixation présents aux extrémités de sa semelle. La ponceuse vibrante sans fil Einhell TE-OS 18/230 Li-Solo est également compatible avec la gamme de batteries interchangeables Power-X-Change 18 V du fabricant.



Un système hydride de maintien.

La nouvelle ponceuse vibrante sur batterie Einhell TE-OS 18/230 Li-Solo dispose d’un double système de maintien du papier abrasif. Sa semelle a été conçue avec un revêtement auto agrippant complété par deux étriers à ressorts placés à ses extrémités. Ce système autorise, soit, l’utilisation de papier abrasif auto agrippant (dim. : 280 X 115 mm), soit, du papier abrasif classique (dim. : 230 X 115 mm) nécessitant son maintien par l’outil pour poncer le bois sans contraintes.



Résistante et bien équipée, la ponceuse vibrante Einhell TE-OS 18/230 Li-Solo dispose d’une semelle robuste en aluminium, d’un variateur électronique permettant d’adapter la vitesse de rotation de sa semelle - de 14 000 à 22 000 tr/min - d’un simple geste du pouce tout en conservant une position naturelle de la main lorsque celle-ci maintient l’outil durant le travail. La poignée est également dotée d’un revêtement souple SoftGrip pour assurer une prise en main sûre et confortable de l’utilisateur. Enfin, la ponceuse vibrante Einhell TE-OS 18/230 Li-Solo est munie d’un sac collecteur de poussière amovible pour se raccorder, si besoin, directement à un aspirateur de chantier. L’outil est également fourni avec trois feuilles de papier abrasif pour une utilisation immédiate.