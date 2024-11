Einhell lance sa première batterie étanche

Nouveau pas dans l’outillage électro-portatif sans fil chez Einhell. La marque allemande lance sa batterie étanche, qui rejoint sa gamme de systèmes Power X-Change.

Depuis 2015, Einhell, marque allemande spécialisée dans l’outillage électro-portatif, concentre sa R&D « comme la plupart des marques, sur l’outillage sans fil », nous expose sa directrice Marketing France, Jessica Maio.

En résulte sa gamme de batteries Power X-Change, dont la puissance a évolué de 2 ampères (Ah) pour proposer jusqu’à 8 Ah.

La batterie est de 18 volts et « quand on a besoin de plus d'ampérages, peut passer sur du 36 volts », précise Mme Maio. Le système de batterie est compatible avec 350 produits à date.

Il y a trois-quatre mois, la gamme s’est orientée vers l’étanchéité, en commercialisant Sealed, sa première batterie à boîtier scellé.

Deux batteries pour deux ampérages

La batterie Sealed est ainsi protégée face à des travaux l’exposant à des poussières (ponçage, démolition, déversement de matériaux…) ou engendrant des projections d’eau (pompage, pulvérisation…). L’innovation Sealed ne cible pas forcément un métier du bâtiment, mais semble tout indiqué pour les artisans, comme les particuliers avisés.

« On a lancé aujourd'hui deux batteries sur deux ampérages : 3 Ah et 4 Ah. Toute notre gamme passera sur de la batterie étanche au fur et à mesure », nous indique Jessica Maio.

Nouvelle batterie étanche Sealed 3 Ah - Crédits photo : V.K

La batterie étanche d’Einhell est quand même compatible avec sa nouvelle cafetière TE-CF 18 Li-Solo, compacte, transportable et sans fil. « Elle est aussi intéressante pour les artisans sur un chantier que dans l'usage de la vie quotidienne », pour le camping ou la pêche, d'après sa directrice Marketing France.

Nouvelle cafetière TE-CF 18 Li-Solo - Crédits photo : V.K

La machine est livrée avec une petite tasse et fonctionne avec des capsules Senseo. Selon la directrice marketing France d’Einhell, depuis son lancement, 300 unités ont été vendues à un prix de 69,95 €.

Composantes de la nouvelle cafetière TE-CF 18 Li-Solo : réservoir, filtre, tasse... - Crédits photo : V.K

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de une : V.K