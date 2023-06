Depuis la création du groupe Einhell en Allemagne en 1964, nous avons su nous perfectionner pour aujourd’hui devenir un spécialiste du matériel de jardinage et de bricolage reconnu dans le monde entier.



Présent dans plus de 82 pays, avec un CA de plus de 550 M€, la famille Einhell compte aujourd’hui environ 1600 employés.



Distribué en France depuis 2008, nous nous sommes fixés pour mission d’offrir à tous une sensation de liberté et d’autonomie dans la réalisation de tous types de projets de bricolage et de jardinage, grâce à des outils accessibles et performants.



Cette vision se retranscrit via notre gamme d’outils Power-X-Change, qui compte aujourd’hui près de 100 produits, et qui constitue une solution d’outils sur batterie complète, simple, économique et plus respectueuse de l’environnement.



De la visseuse sans-fil à la tondeuse électrique : Einhell France développe et vend des outils de pointe pour les passionnés de DIY, de jardinage ou bricoleur multitâche.



Notre large gamme de produits couvre une large panoplie d'utilisation dans la maison et le jardin, aussi bien que dans le garage ou l'atelier.



Au-delà d'une très grande qualité, des services complets et d'un rapport qualité-prix exceptionnel, la marque Einhell souhaite offrir à ses utilisateurs liberté, simplicité, sécurité et la satisfaction de réaliser soi-même ses propres projets.



Le savoir-faire de Einhell France :

