Electropompe submersible - CPI INOX LITE 25 A

CPI-SALINA

Electropompe submersible en acier inoxydable pour eaux claires avec clapet anti-retour intégré.

Elle est équipée d'un flotteur classique.

Avantages produit :

  • Clapet anti-retour intégré 
  • Fournie avec 10 m de câble et une prise électrique
  • Légère : la pompe CPI INOX LITE 25 A pèse seulement 4,4 kg
  • Nombreuses utilisations : Puisards et regards, vidange de sous-sols, garages, caves ou locaux sujets à inondation, vidange facile de cuves et réservoirs

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Débit maxi : 9 m3/h
Débit maxi : 150 l/min
Température du liquide : + 50 °C
Diamètre de refoulement DN : 32 mm
Hmt maxi : 7 m
Passage libre : 10 mm
Type de moteur : Electrique asynchrone
Puissance moteur : 0,25 kW
Profondeur d'immersion maxi : 5 m
Longueur du câble électrique : 10 m

Matériaux

  • Acier inoxydable

Divers

Expert en systèmes de pompage, CPI-SALINA associe ses compétences hydrauliques à des partenaires de renommée internationale (GRUNDFOS, ARO, PRORIL, MOUVEX, ABAQUE, CHESTERTON).

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
