Electropompe submersible - CPI INOX LITE 25 A
Electropompe submersible en acier inoxydable pour eaux claires avec clapet anti-retour intégré.
Elle est équipée d'un flotteur classique.
Avantages produit :
- Clapet anti-retour intégré
- Fournie avec 10 m de câble et une prise électrique
- Légère : la pompe CPI INOX LITE 25 A pèse seulement 4,4 kg
- Nombreuses utilisations : Puisards et regards, vidange de sous-sols, garages, caves ou locaux sujets à inondation, vidange facile de cuves et réservoirs
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Débit maxi : 9 m3/h
Débit maxi : 150 l/min
Température du liquide : + 50 °C
Diamètre de refoulement DN : 32 mm
Hmt maxi : 7 m
Passage libre : 10 mm
Type de moteur : Electrique asynchrone
Puissance moteur : 0,25 kW
Profondeur d'immersion maxi : 5 m
Longueur du câble électrique : 10 m
Matériaux
- Acier inoxydable
Divers
Expert en systèmes de pompage, CPI-SALINA associe ses compétences hydrauliques à des partenaires de renommée internationale (GRUNDFOS, ARO, PRORIL, MOUVEX, ABAQUE, CHESTERTON).
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
