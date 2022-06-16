Pompes ARO compactes en plastique à membranes - SERIES PD03

Les pompes à membranes ARO Ingersoll Rand assurent un fonctionnement sans calage et sans givrage.

Leur distributeur différentiel « incalable » breveté évite les problèmes de calage généralement constatés avec les autres pompes.

Les valves « Quick-Dump » dévient l'air froid des composants sensibles, évitant ainsi le givrage. Avec une garantie de cinq années, nous proposons la gamme de pompes à membrane la plus fiable du marché.

Avantages produit :