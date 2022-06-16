ConnexionS'abonner
Pompes ARO compactes en plastique à membranes - SERIES PD03

CPI-SALINA

Les pompes à membranes ARO Ingersoll Rand assurent un fonctionnement sans calage et sans givrage.

Leur distributeur différentiel « incalable » breveté évite les problèmes de calage généralement constatés avec les autres pompes.

Les valves « Quick-Dump » dévient l'air froid des composants sensibles, évitant ainsi le givrage. Avec une garantie de cinq années, nous proposons la gamme de pompes à membrane la plus fiable du marché.

Avantages produit :

  • Fiabilité - Le distributeur différentiel breveté ARO garantit un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Configurations du collecteur central, latéral ou double d'entrée et de sortie, en fonction des besoins de vos applications
  • Respect de l'environnement - Assemblage boulonné pour un fonctionnement sans fuite
  • Facilité d'entretien - Entretien facilité par la conception modulaire
  • Petite taille, grande performance
  • Efficacité - Le piston Simul-Shift™ fournit un signal d'amorçage fiable ultra positif
  • Totale résistance à la corrosion - Partie moteur en polypropylène, visserie standard en inox et enceinte en PVDF, polypropylène ou acétal raccordable à la terre, au choix

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Débit maxi : 40.1 l/min
Pression d’évacuation max. en bar : 6,8
Solides max. : 1,6 mm
Hauteur d’amorçage maximale à sec : 2,8 m

Matériaux

  • Hytrel
  • Polypropylène
  • PTFE
  • PVDF
  • Santoprene

Divers

Expert en systèmes de pompage, CPI-SALINA associe ses compétences hydrauliques à des partenaires de renommée internationale (GRUNDFOS, ARO, PRORIL, MOUVEX, ABAQUE, CHESTERTON).

Familles d'ouvrage

  • Industrie
