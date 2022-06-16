Pompes ARO compactes en plastique à membranes - SERIES PD03
Les pompes à membranes ARO Ingersoll Rand assurent un fonctionnement sans calage et sans givrage.
Leur distributeur différentiel « incalable » breveté évite les problèmes de calage généralement constatés avec les autres pompes.
Les valves « Quick-Dump » dévient l'air froid des composants sensibles, évitant ainsi le givrage. Avec une garantie de cinq années, nous proposons la gamme de pompes à membrane la plus fiable du marché.
Avantages produit :
- Fiabilité - Le distributeur différentiel breveté ARO garantit un fonctionnement sans calage
- Polyvalence - Configurations du collecteur central, latéral ou double d'entrée et de sortie, en fonction des besoins de vos applications
- Respect de l'environnement - Assemblage boulonné pour un fonctionnement sans fuite
- Facilité d'entretien - Entretien facilité par la conception modulaire
- Petite taille, grande performance
- Efficacité - Le piston Simul-Shift™ fournit un signal d'amorçage fiable ultra positif
- Totale résistance à la corrosion - Partie moteur en polypropylène, visserie standard en inox et enceinte en PVDF, polypropylène ou acétal raccordable à la terre, au choix
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Débit maxi : 40.1 l/min
Pression d’évacuation max. en bar : 6,8
Solides max. : 1,6 mm
Hauteur d’amorçage maximale à sec : 2,8 m
Matériaux
- Hytrel
- Polypropylène
- PTFE
- PVDF
- Santoprene
Divers
