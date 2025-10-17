CPI-SALINA - Batiweb

CPI-SALINA
78570 78570 Chanteloup-les-Vignes
France
CPI-SALINA : Le spécialiste de vos solutions de pompage
Expert en systèmes de pompage, CPI-SALINA associe ses compétences hydrauliques à des partenaires de renommée internationale (GRUNDFOS, ARO, PRORIL, MOUVEX, ABAQUE, CHESTERTON).
Nos techniciens qualifiés étudient, conçoivent et réalisent des solutions techniques sur mesure. Afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nos ateliers sont équipés pour réaliser :
- Des mises en groupe de pompage équipés de moteur électriques, thermiques ou pneumatiques
- Des lignages laser, des mises en peintures
Depuis sa création, CPI-SALINA a identifié et acquis une parfaite connaissance des fournisseurs liés au domaine du pompage, tant au niveau des différentes technologies de pompes que des accessoires s’y afférant.
CPI-SALINA étudie, conçoit et réalise des équipements complets : pompes, accessoires de commandes, accessoires hydrauliques, accessoires électriques, …
CPI-SALINA propose des solutions de pompage en adéquation avec les spécificités des applications rencontrées. En partenariat avec ses clients et ses fournisseurs, CPI-SALINA n’a de cesse de rechercher des solutions fiables, performantes, économiques et innovantes.
Le savoir-faire de CPI-SALINA :
- Pompes centrifuges
- Pompes pneumatiques
- Pompes volumétriques
- Pompes doseuses
- Pompes pour process sanitaires
- Agitateurs
- Groupes sur-mesure
Electropompe submersible - CPI INOX LITE 25 A
Electropompe submersible en acier inoxydable pour eaux claires avec clapet anti-retour intégré. Elle est équipée d'un flotteur classique. Avantages produit : Clapet...
Pompes ARO compactes en plastique à membranes - SERIES PD03
Les pompes à membranes ARO Ingersoll Rand assurent un fonctionnement sans calage et sans givrage. Leur distributeur différentiel « incalable » breveté évite les...
