CPI-SALINA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CPI-SALINA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

CPI-SALINA : Le spécialiste de vos solutions de pompage

Expert en systèmes de pompage, CPI-SALINA associe ses compétences hydrauliques à des partenaires de renommée internationale (GRUNDFOS, ARO, PRORIL, MOUVEX, ABAQUE, CHESTERTON).

Nos techniciens qualifiés étudient, conçoivent et réalisent des solutions techniques sur mesure. Afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nos ateliers sont équipés pour réaliser :

Des mises en groupe de pompage équipés de moteur électriques, thermiques ou pneumatiques

Des lignages laser, des mises en peintures

Depuis sa création, CPI-SALINA a identifié et acquis une parfaite connaissance des fournisseurs liés au domaine du pompage, tant au niveau des différentes technologies de pompes que des accessoires s’y afférant.

CPI-SALINA étudie, conçoit et réalise des équipements complets : pompes, accessoires de commandes, accessoires hydrauliques, accessoires électriques, …

CPI-SALINA propose des solutions de pompage en adéquation avec les spécificités des applications rencontrées. En partenariat avec ses clients et ses fournisseurs, CPI-SALINA n’a de cesse de rechercher des solutions fiables, performantes, économiques et innovantes.

Le savoir-faire de CPI-SALINA :