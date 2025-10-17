ConnexionS'abonner
Fermer
CPI-SALINA - Batiweb

CPI-SALINA

Zac Des Cettons 9 Rue Panhard et Levassor
78570 78570 Chanteloup-les-Vignes
France
Site web de la marque

CPI-SALINA : Le spécialiste de vos solutions de pompage 

Expert en systèmes de pompage, CPI-SALINA associe ses compétences hydrauliques à des partenaires de renommée internationale (GRUNDFOS, ARO, PRORIL, MOUVEX, ABAQUE, CHESTERTON).

Nos techniciens qualifiés étudient, conçoivent et réalisent des solutions techniques sur mesure. Afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nos ateliers sont équipés pour réaliser :

  • Des mises en groupe de pompage équipés de moteur électriques, thermiques ou pneumatiques
  • Des lignages laser, des mises en peintures

Depuis sa création, CPI-SALINA a identifié et acquis une parfaite connaissance des fournisseurs liés au domaine du pompage, tant au niveau des différentes technologies de pompes que des accessoires s’y afférant.

CPI-SALINA étudie, conçoit et réalise des équipements complets : pompes, accessoires de commandes, accessoires hydrauliques, accessoires électriques, …

CPI-SALINA propose des solutions de pompage en adéquation avec les spécificités des applications rencontrées. En partenariat avec ses clients et ses fournisseurs, CPI-SALINA n’a de cesse de rechercher des solutions fiables, performantes, économiques et innovantes.

Le savoir-faire de CPI-SALINA :

  • Pompes centrifuges 
  • Pompes pneumatiques
  • Pompes volumétriques
  • Pompes doseuses
  • Pompes pour process sanitaires
  • Agitateurs
  • Groupes sur-mesure

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.