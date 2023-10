Enrobé à froid noir pour réparation de sols bitumineux : weberep route

Weber a développé un nouvel enrobé à froid, weberep route, pour la réparation de sols bitumineux, répondant aux besoins des acteurs de la construction et des travaux publics.

Cette solution technique polyvalente convient à la voirie, mais également à la rénovation d'allées de jardin ou de garage. Elle cible un large public, des entreprises de travaux publics et collectivités aux artisans, paysagistes et particuliers.

Weberep route se distingue par sa praticité, étant prêt à l'emploi en toutes saisons, favorisant une remise en service immédiate. Il combine des performances techniques remarquables avec des avantages environnementaux, étant exempt de solvants, à base de liant végétal et intégrant 35 % de granulats recyclés, tout en étant conditionné dans des seaux recyclés.

Cet enrobé noir Weber s'adresse principalement aux problèmes courants des chaussées, tels que l'usure due au trafic routier, les défauts de construction, ou les effets climatiques. Il remédie aux petites pathologies comme les fissures, les flaques, le plumage, la pelade et le faïençage, évitant ainsi la formation de nids de poules.

L'application de weberep route est simple, il suffit de le verser directement dans la zone à traiter après avoir éliminé la poussière et l'eau stagnante. Une fois compacté avec une dame, une plaque vibrante ou une pilonneuse (avec une épaisseur totale d'environ 14 cm en couches de 2 à 6 cm), il permet une remise en circulation immédiate. Sa durabilité est optimale, car il résiste aux cycles de gel/dégel et aux sels de déneigement.

Ce produit complète également les mortiers de scellement de tampons de Weber. Il peut servir de couche de finition après le scellement de la trappe au mortier, assurant une finition enrobée noire uniforme avec le reste de la chaussée.

Enfin, cette nouvelle solution s'inscrit dans la philosophie "Ressources et Circularité" de la gamme des Engagés Weber, en étant élaborée à partir de liant végétal et de granulats recyclés, et en étant conditionnée dans des seaux recyclés de 25 kg. Elle offre ainsi une option responsable pour les projets de réparation et d'entretien des sols bitumineux.