Le Grand Jeu Team Weber est de retour en 2025

Une opération dédiée à la croissance des négoces

Pendant plus d’un mois, plus de 600 négoces auront l’opportunité de profiter de ce dispositif pour stimuler leur chiffre d’affaires et promouvoir les produits phares de la gamme Weber salle de bains :

chapes

primaires

colles et adhésifs

joints

systèmes d’étanchéité sous carrelage

accessoires et mastics

52 références produits seront mises en avant. Pour animer les points de vente, Weber déploie un kit complet de PLV logotypées « Team Weber » : affiches, totems, stops-rayons… L’objectif : créer de la visibilité au cœur des rayons et renforcer l’attractivité commerciale.

Une campagne de communication multicanale à grande échelle

L’opération Team Weber sera également relayée via une campagne digitale ciblée visant 6 millions de contacts, via le site dédié team-weber.fr, les réseaux sociaux, et les médias affinitaires. Ce plan de communication multicanal permettra de séduire les artisans et de créer une dynamique positive dans les points de vente partenaires.

300 lots à gagner, plus de 55 000 euros de dotations

300 cadeaux sont mis en jeu, pour une valeur globale de plus de 55 000 euros. Tous les lots sont pensés pour améliorer le quotidien des acteurs du bâtiment, répartis en trois catégories :

Un chantier plus pro : outillage Bosch, malaxeurs, etc.

Un chantier plus confortable : vêtements techniques, sacs à outils…

Un chantier plus high tech : iPad, montres connectées, vidéoprojecteurs…

Une opération qui renforce la fidélité client tout en valorisant leur engagement envers la marque Weber.

Une mécanique de participation simple et attractive

À l’achat d’un seul produit éligible chez un distributeur partenaire, l’artisan a la possibilité de scanner le QR code présent sur les supports de communication en pointe de vente ou de se rendre directement sur le site dédié team-weber.fr. Il lui suffit ensuite de remplir un formulaire en ligne et de télécharger sa preuve d’achat. Les gagnants sont informés instantanément et reçoivent leur lot sous 2 à 3 semaines.

Weber réaffirme son engagement terrain

Avec cette nouvelle édition du Grand Jeu Team Weber, la marque confirme son engagement aux côtés de ses partenaires distributeurs et acteurs du bâtiment. Ce dispositif digital, simple et fédérateur incarne les valeurs de proximité, d’innovation et de performance chères à Weber.

Pour en savoir plus exit_to_app