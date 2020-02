Contrairement aux pergolas classiques, celles bioclimatiques sont équipées de lames orientables et réglables. Proposées sous divers coloris, matériaux et avec plusieurs options possibles, elles allient respect de l’environnement et petits prix. Ce type de pergolas étant de plus en plus plébiscité, le réseau Batiman a lancé une gamme en aluminium répondant ainsi aux exigences et demandes.