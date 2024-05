Flowcrete - FLOWFRESH ESD SR UV : Système conducteur hybride

Antistatique : Conforme aux normes EN IEC 61340-4-1, EN IEC 61340-4-5 et NF EN 1081.

Résistant aux UV et aux intempéries : Finition résistante aux rayons UV, minimise le jaunissement.

Résiste aux produits chimiques : Résiste aux huiles, graisses, sels et acides doux.

Résistant à l’usure : Très haute résistance à l’abrasion, adapté au trafic lourd.

Finition disponible en 8 teintes standard + possibilité nuancier proche RAL.