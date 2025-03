La ME501 i Membrane Pro Xtrem est une membrane haute performance destinée à l’étanchéité des menuiseries extérieures et aux constructions en bois. Conçue pour offrir une protection durable, elle assure une excellente résistance aux UV, à la traction et à la déchirure. Grâce à sa surface adhésivée et ses trois liners, elle permet une mise en œuvre facile et efficace. Son Sd variable garantit une bonne perméabilité à la vapeur d’eau, ce qui contribue à une gestion optimale de l’humidité dans les structures.

La version VV auto-adhésive est équipée de trois liners sur une des faces, pour laisser si besoin la partie centrale libre, l’autre face est équipée d’une bande adhésivée de 20 mm de large pour le collage sur un autre plan. Caractéristiques Principales Polyvalence d'Application : Grâce à sa valeur Sd variable, la ME501 est adaptée aussi bien pour les applications intérieures qu'extérieures, garantissant une étanchéité efficace dans divers environnements.

Résistance aux Intempérie s : Cette membrane est conçue pour résister aux conditions climatiques les plus sévères, offrant une protection fiable contre l'humidité et les variations de température.

Facilité d'Installation : Disponible en version auto-adhésive, la ME501 simplifie le processus de pose, réduisant ainsi le temps et les coûts de main-d'œuvre. Avantages Clés Tack immédiat très élevé

Bonne résistance à la traction et à la déchirure

Bonne résistance aux UV (6 mois) et à l’ozone

W1 : pas de pénétration d’eau

Bonne perméabilité à la vapeur d’eau (Sd variable)

Grande facilité de mise en œuvre grâce à sa surface adhésivée et ses 3 liners

Classe B conformément aux Règles PRO Membranes Certifications et normes La ME501 i-MEMBRANE PRO XTREME est certifiée conforme EC1+.

Classe B selon les Règles PRO Membranes

Émission : EC1+ (basse émission de COV)

Certification au feu : DIN 4102

Réaction au feu : EN 13501-1 Support de pose : Bonne adhérence sur support béton, maçonnerie, PVC, aluminium, métal, bois, sur autre supports procédez à un essai préalable.

