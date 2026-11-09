Formation (Ré)intégrer la biodiversité dans vos projets d’aménagement

Une formation professionnelle pour intégrer la biodiversité à chaque étape des projets d’aménagement, de construction et de rénovation.

Comment concilier les enjeux du bâtiment et de l’aménagement avec la préservation du vivant ? Comment anticiper les enjeux écologiques dès la conception, adapter les pratiques sur les chantiers ou assurer une gestion des espaces végétalisés favorable à la biodiversité ?

La LPO propose aux professionnels du bâtiment, de l’aménagement et du paysage une formation pour passer de la prise de conscience à l’action. L’objectif : acquérir les connaissances et les méthodes nécessaires pour mieux prendre en compte la biodiversité dans ses projets, en tenant compte des contraintes opérationnelles propres à chaque métier.

Quatre parcours complémentaires permettent de se former en fonction de son rôle et de la phase du projet concernée : conception, travaux (incluant un parcours court dédié à la rénovation et la démolition) ou gestion des espaces végétalisés.

Les parcours 1, 2 et 3 se déroulent sur deux jours, avec une première journée consacrée à un tronc commun permettant d’acquérir les connaissances fondamentales sur la biodiversité. La deuxième journée est dédiée aux enjeux et aux pratiques propres à chaque parcours. Le parcours 4, quant à lui, est un format indépendant d’une journée, spécifiquement consacré à la rénovation et à la démolition.

Parcours 1 – Recyclage urbain et sols vivants

Conception : anticiper pour mieux intégrer la biodiversité

Pour les architectes, maîtres d’ouvrage, promoteurs immobiliers, urbanistes, bureaux d’études et professionnels de la conception.

La prise en compte de la biodiversité commence dès la conception d’un projet. Ce parcours permet d'identifier les leviers d’action disponibles pour limiter les impacts des aménagements sur le vivant.

Les participants découvrent comment mieux prendre en compte les sols vivants et intégrer les enjeux écologiques aux choix d’aménagement.

Objectif pédagogique : identifier et analyser les solutions alternatives à l’artificialisation des milieux

Parcours 2 – Réaliser des travaux en intégrant la biodiversité

Préserver la biodiversité pendant le chantier

Pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, conducteurs de travaux, chefs de chantier, maîtres d’ouvrage et professionnels intervenant en phase d’exécution.

Un projet favorable à la biodiversité sur le papier doit aussi le rester sur le terrain. La phase chantier concentre des risques pour les espèces, les habitats et les sols, mais offre également des possibilités d’action concrètes.

Ce parcours permet de mieux comprendre les enjeux écologiques liés aux travaux, d’identifier les risques et d’adapter les pratiques pour limiter les impacts du chantier sur le vivant.

Objectif pédagogique : être capable de prendre en compte et d’intégrer la biodiversité dans un projet d’aménagement

Parcours 3 – Gestion écologique d’un site

Faire vivre la biodiversité dans les espaces végétalisés

Pour les paysagistes, gestionnaires d’espaces verts, responsables de sites, services techniques et professionnels de l’entretien des espaces végétalisés.

La gestion d’un site constitue un levier essentiel pour favoriser la biodiversité en milieu urbain. Les choix d’entretien, les pratiques paysagères et la manière de gérer les espaces influencent directement la capacité d’un site à accueillir et préserver le vivant.

Ce parcours permet d’explorer les principes de la gestion écologique d’un site : adapter les pratiques, mieux prendre en compte les besoins de la faune et de la flore et concilier les usages des espaces avec les enjeux de préservation de la biodiversité.

Objectif pédagogique : mettre en œuvre la gestion écologique d’un site favorisant le développement de la biodiversité.

Parcours 4 – Rénovation du bâti et biodiversité

Intégrer les enjeux de biodiversité dans les projets de rénovation énergétique et de démolition

Pour les architectes, artisans, entreprises du bâtiment, conseillers en rénovation énergétique et professionnels intervenant sur le bâti existant.

Les projets de rénovation, notamment d’Isolation Thermique par l’Extérieur, et de démolition peuvent affecter directement les espèces qui utilisent les bâtiments comme sites de reproduction. Une meilleure connaissance de ces enjeux permet d’anticiper les risques et d’adapter les interventions.

Conçu dans un format court, ce parcours indépendant se déroule sur une journée en présentiel. Il permet aux professionnels d’acquérir des repères essentiels sur les espèces liées au bâti et les moyens de mieux prendre en compte la biodiversité dans leurs opérations.

Objectif pédagogique : intégrer la biodiversité dans un projet de rénovation d’un bâtiment

Une approche concrète, au plus près des réalités professionnelles

La formation associe apports théoriques et mises en pratique pour permettre aux participants de mieux appréhender les enjeux écologiques et d’identifier des solutions adaptées à leurs projets.

Selon le parcours, les modalités pédagogiques mobilisent notamment des études de cas, des mises en situation et des observations de terrain.

L’ambition : donner aux professionnels des clés de compréhension et des leviers d’action mobilisables dans leurs pratiques quotidiennes.

Des conditions avantageuses pour se former

La formation « (Ré)intégrer la biodiversité dans vos projets d’aménagement » s’inscrit dans le cadre du programme européen LIFE Biodiv'France, coordonné par l’Office français de la biodiversité (OFB). Ce programme contribue à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité à l'horizon 2030.

L’un de ses objectifs est de développer les compétences des professionnels des secteurs qui ont un rôle à jouer dans la préservation du vivant, notamment ceux de la construction, de l’aménagement et de l’urbanisme. Il vise ainsi à favoriser une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les pratiques professionnelles et à accompagner la transition vers des projets plus respectueux des écosystèmes.

Dans ce cadre, la LPO déploie son offre de formation « Nature en ville » afin d'accompagner les professionnels dans l'évolution de leurs pratiques et de leur donner les clés pour intégrer concrètement les enjeux écologiques à chaque étape de leurs projets.

Grâce au soutien du programme LIFE Biodiv'France, les parcours 1, 2 et 4 sont proposés gratuitement à certains publics éligibles : architectes, urbanistes, promoteurs immobiliers de structures de maximum 10 salariés. En savoir plus.

Vous souhaitez faire évoluer vos pratiques et intégrer davantage la biodiversité dans vos projets ? Choisissez le parcours adapté à vos enjeux professionnels sur le catalogue en ligne.