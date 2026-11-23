L’examen du projet de loi Relance logement s’est achevé le 20 novembre à l’Assemblée nationale. En attentant le vote solennel de mardi, retour sur les derniers amendements adoptés, centré sur l'attribution des logements sociaux.

Amorcé lundi 16 novembre dans l'après-midi, l'examen du projet de loi Relance et décentralisation du logement s'est achevé vendredi 20 novembre. Parmi les amendements adoptés, on relève l'amendement pour élargir le dispositif Jeanbrun pour l'investissement locatif et la suppression de l'interdiction progressive des passoires thermiques.

Une mesure plus musclée que celle proposée en premier lieu par le gouvernement. La version initiale du texte, présentée fin juin dernier, prévoyait la remise en location de 700 000 logements classés F ou G d'ici 2028. Le gouvernement ne réclamera toutefois pas un nouveau vote de l'Assemblée nationale sur l'amendement du RN, d'après l'entourage du ministre du Logement Vincent Jeanbrun.

Un vote solennel est prévu ce mardi 24 novembre. En cas d'adoption du texte, une commission mixte paritaire réunissant sept députés et sept sénateurs sera chargée « de trouver un compromis global sur le texte », selon les mots de l'entourage de M. Jeanbrun. Lors du point presse le 16 novembre, les conseillers du ministre espéraient une adoption définitive avant la fin de l'année.

Les derniers débats centrés sur l'attribution du logement social

Les discussions de vendredi se sont penchées sur le logement social, notamment la possibilité pour les députés de renforcer les pouvoirs des maires dans les processus d'attribution des logements sociaux. Concrètement, le maire pourrait opposer son veto à un candidat à l'origine de troubles graves ou répétés à l'ordre public ou à la tranquillité du voisinage au cours des trois années précédentes. Ce droit de refus s'applique également dans le cas où l'attribution peut compromettre les « objectifs de mixité sociale », sans toutefois impacter les demandeurs reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable (Dalo).

La chambre basse du Parlement a adopté l'amendement permettant à l'élu de proposer un candidat locataire à la commission d'attribution, en plus des dossiers déjà présentés, mais sous conditions. Il faudra notamment que le candidat soit éligible aux critères d'accès au logement social, se trouver dans une situation comparable à celle d'un autre demandeur et sans pouvoir évincer un ménage prioritaire. La commission demeure cependant libre de sa décision. La rapporteure Annaïg Le Meur et le gouvernement étaient défavorables à cette dernière disposition, craignant derrière le « risque d'une forme de clientélisme ».

Analyse qu'a réfutée Valérie Létard, ancienne ministre du Logement et députée Liot, qui avait déjà déposé cet amendement dans le texte, donnant aux maires la possibilité d'être « force de proposition » à situations comparables. « Le premier amendement adopté, le 1053, permet aux Maires de proposer à la commission d’attribution un candidat à situation égale, en complément de ceux présentés par les réservataires et le bailleur », ajoute Mme Létard sur un post Facebook, avant d'ajouter : « Le second amendement adopté, le 1054, prévoit que le maire soit informé lorsqu’un logement locatif social situé sur sa commune est libéré ou sur le point de l’être. Le maire est aujourd’hui souvent le dernier à savoir qu’un logement se libère, alors que les attributions ont un effet direct sur les équilibres de peuplement et les équipements de sa commune. Cette information lui permet d’être associé en amont, et non de constater les attributions a posteriori. L’information porte sur les caractéristiques du logement (localisation, type, loyer) sans données personnelles ».

Avec AFP