À l’approche de l’élection présidentielle, l’association Promotoit dévoile ses quatre priorités pour le prochain quinquennat. Au programme : rétablir les aides à l’isolation des toitures, mieux prendre en compte le confort d’été, faciliter l’aménagement des combles et renforcer les compétences de la filière.

À mesure que l’élection présidentielle approche, les propositions des différentes associations et fédérations affluent. En cette fin novembre, c’est au tour de Promotoit – qui promeut la toiture en pente – d’exposer ses priorités.



Crée en 2005, l’association Promotoit regroupe six industriels fabricants : Edilians, Isover, Unilin Insulation, Velux, VMZinc et Wienerberger France.



L’isolation de la toiture pénalisée par MaPrimeRénov’ ?



L’association rappelle notamment que depuis le 1er septembre 2026, les ménages qui souhaitent faire isoler uniquement leur toiture ne peuvent plus bénéficier de l’aide MaPrimeRénov’. Promotoit regrette ainsi que les travaux d’isolation ne soient plus pris en compte dans le dispositif parcours par geste, ce qui exclut d’office les foyers qui n’ont pas besoin ou pas les moyens financiers d’engager une rénovation d’ampleur.

Pourtant, rénover la toiture fait partie des gestes les plus efficaces pour améliorer les performances énergétiques d’un logement et le confort thermique des occupants lorsqu’il fait trop froid l’hiver et/ou trop chaud l’été.

En effet, d'après l’ONRE, 2,5 millions de maisons individuelles en résidence principales sont considérées comme des passoires énergétiques. Selon l’Ademe, 25 à 30 % des déperditions thermiques passent par le toit, et pour les maisons construites avant 1968, isoler la toiture permettrait d’économiser entre 24 et 39 % sur les besoins en chauffage.

« Retirer le toit des aides, c’est se priver du geste le plus efficace de la rénovation. Au regard de l’état du parc immobilier, la rénovation des toitures doit être prioritaire. Rénover un toit permet d'agir en une seule intervention sur trois priorités des Français : la facture d'énergie, le confort face aux fortes chaleurs et l'accès au logement », souligne Barbara Nordberg, secrétaire de Promotoit.



Les combles, un potentiel de logements à exploiter



Outre la rénovation énergétique, l’association rappelle l’intérêt d’aménager les combles pour créer de nouvelles surfaces habitables sans artificialiser davantage les sols, et ainsi répondre à l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN).

Selon Promotoit, près de 1,6 million de maisons situées en zones tendues disposent de combles inutilisés. En incluant tous types de logements confondus (y compris collectif), 86,5 millions de m2 de surfaces habitables pourraient ainsi être créés en zones tendues, estime l’association.

4 priorités pour le prochain quinquennat



Ainsi, parmi les quatre priorités que l’association identifie pour le prochain quinquennat, on retrouve :

Rétablir le toit comme premier geste de la rénovation :



Alors que les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) devraient devenir le principal levier en 2027, Promotoit demande une bonification pour l’isolation des rampants de toiture, et l’élargissement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).

Protéger les Français de la chaleur par le toit :



La toiture étant la partie la plus exposée au soleil et à la chaleur dans un logement, l’association défend la prise en compte des solutions passives de confort d’été (isolation, toiture ventilée, fenêtres de toit avec protections solaires) dans l’éco-PTZ et dans le parcours MaPrimeRénov’ rénovation d’ampleur.

Lever les freins d’urbanisme pour libérer les combles :



Pour favoriser l’aménagement des combles inutilisés, l’association souhaite « imposer la mesure de la hauteur maximale des PLU à l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) et non au faîtage (point le plus haut de la construction) », mais aussi « intégrer les combles habitables à l’analyse des capacités de densification que les plans locaux d’urbanisme (PLU) comportent déjà », et plus largement « inscrire la valorisation des combles parmi les objectifs nationaux de production de logements ».

Faire de la rénovation du toit un levier d’emplois et de compétences :



Selon l’association, la toiture en pente génère plus de 100 000 emplois directs et indirects, non délocalisables, dont 27 000 couvreurs et 17 600 charpentiers sur les chantiers. Pour favoriser la formation et la montée en compétences, Promotoit suggère de créer un parcours « couvreur-rénovateur ».