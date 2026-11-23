Incendie en Gironde : au Porge, les sinistrés dénoncent des « lenteurs administratives »
Au Porge (Gironde), la reconstruction patine. Samedi 21 novembre,quelque 200 personnes se sont rassemblées devant la mairie de cette commune de 3 500 habitants, frappée en juillet par le mégafeu qui a ravagé 42 000 hectares dans le département. Elles ont de nouveau dénoncé les « lenteurs administratives » qui freinent la reconstruction des plus de 180 maisons parties en fumée. Une mobilisation similaire avait déjà eu lieu fin septembre.
Les sinistrés disent leur « fatigue psychologique » face à des démarches qui « n'avancent pas » et à des « infos contradictoires ». « Je suis saoulée, quand on croit avoir une réponse claire, on entend quelqu'un qui a une autre information », témoigne Sophia Kouyoumdjian, 40 ans, mère de famille qui a perdu sa maison dans les incendies. Elle attend désormais que ses démarches « aillent plus vite parce que ça atteint notre moral ». « Il y a beaucoup de flou et beaucoup de paperasse à donner, un papier en appelle un autre », souffle de son côté Pauline Jubera, 44 ans, par ailleurs « sidérée du manque d'empathie et de la mauvaise foi des assurances ».
Un zonage qui complique la reconstruction de 80 maisons
Les critiques des habitants visent en particulier la cartographie établie par les services de l'État. Elle distingue trois zones : une zone verte, où la reconstruction à l'identique est possible ; une zone orange, où des aménagements autour des maisons sont nécessaires ; et une zone rouge, trop proche de la forêt, où il est interdit de rebâtir. Sur les plus de 180 maisons détruites, 80 sont soumises à des aménagements avant toute reconstruction.
« L'enjeu est de faire passer les maisons en orange en vert, à l'aide de bandes débroussaillées de 50 mètres autour des habitations, de points d'eau, etc. », explique la préfète de la Gironde, Sophie Brocas, sollicitée par l'AFP. Cette semaine, des représentants des services de l'État, de l'association de défense des forêts contre les incendies (DFCI), des sapeurs-pompiers et de la mairie du Porge sont allés confronter la carte à la réalité du terrain. Selon la préfecture, des retours sont attendus « sous 15 jours ».
En août, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait promis une instruction des permis de construire « en un mois » pour accélérer la reconstruction des maisons détruites. « Mais il a omis de dire qu'il y aurait des mois d'attente avant de pouvoir le déposer ce permis », ironise Sophia Kouyoumdjian.
Avec AFP
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