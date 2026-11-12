LPO France

La LPO, engagée pour la protection de la nature et de la biodiversité

Depuis 1912, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) agit pour la connaissance, la préservation et la restauration de la biodiversité. Association reconnue d’utilité publique, elle œuvre à la protection des espèces sauvages et de leurs habitats, à la préservation des espaces naturels, ainsi qu’à la sensibilisation et à la mobilisation de tous les publics. Forte de son expertise scientifique et de son ancrage territorial, la LPO accompagne les acteurs publics et privés dans la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur du vivant.

Nature en ville : concilier projets urbains et préservation de la biodiversité

À travers son programme Nature en ville, la LPO accompagne les acteurs de l’urbanisme, de l’aménagement et de la construction pour mieux intégrer la biodiversité dans les projets urbains. Face aux enjeux liés à l’artificialisation des sols et à la disparition des habitats naturels, elle encourage des pratiques plus respectueuses du vivant et développe des solutions concrètes pour préserver et restaurer la nature en milieu urbain. La rénovation du bâti fait l'objet d'une attention particulière afin de concilier les travaux avec la préservation des espèces protégées qui y trouvent refuge, telles que les hirondelles, les martinets, les lézards et les chauves-souris.

La LPO défend ainsi une approche où bâti et nature se complètent, pour concilier les besoins des habitants, les enjeux environnementaux et la construction des villes de demain.