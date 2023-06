Gâcheur projeteur TP20 à moteur électrique de Lancy

TP20, puissance et débit assurés avec ce gâcheur projeteur 230 V.



La TP20 peut gâcher tous les mortiers et plâtres courants, aptes à être pompés. Grâce à son moteur muni d'un variateur, elle permet de pomper des produits pâteux avec le débit souhaité.



La TP20 a uniquement besoin d'un réseau électrique de 230 V. Sa pompe auto amorçante lui permet de pomper si le réseau est insuffisant.

Par rapport à d'autres machines de sa catégorie, la TP20 est facile à transporter grâce à sa petite taille et son poids léger. Elle est aussi très simple à démonter et remonter.