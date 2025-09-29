L’autoconsommation collective : un levier d’énergie locale et partagée

L’autoconsommation collective, souvent appelée ACC, permet de partager localement l’électricité produite par une installation solaire entre plusieurs consommateurs proches (voisins, entreprises, bâtiments publics…). C’est un modèle gagnant-gagnant, que vous soyez :

, c’est l’opportunité de , en améliorant le taux d’autoconsommation et en vous libérant des aides publiques. Le consommateur, c’est l’accès à une énergie locale, renouvelable et économique.

Au-delà de l’aspect financier, cette démarche contribue à un projet solidaire, durable et ancré dans le territoire, en phase avec les enjeux actuels de la transition énergétique.

Un atout RSE majeur pour les entreprises

Si vous êtes une entreprise qui opte pour l’autoconsommation collective et souhaite affirmer son engagement concret en faveur de la responsabilité sociétale (RSE), ce projet réduit l’empreinte carbone, valorise l’énergie renouvelable locale et renforce les liens territoriaux. Au-delà des économies, elle améliore votre image auprès des collaborateurs, clients et partenaires, en accord avec les enjeux du développement durable.

Pour concrétiser votre projet et bien plus encore, nous avons le bureau d’études qu’il vous faut : APEM Énergie !

APEM Énergie propose un accompagnement structuré, indépendant et sur-mesure, aussi bien pour les collectivités, les copropriétés, les bailleurs sociaux que pour les entreprises ou groupements de particuliers souhaitant mutualiser la production et la consommation d’énergie solaire.

Que vous soyez en phase de conception, de réalisation ou de finalisation, APEM Énergie met à votre disposition plusieurs services complémentaires et à la carte, adaptés à vos besoins :

Études techniques et économiques : Études de faisabilité, analyse des profils, évaluation du modèle économique, etc.

: Création et constitution de votre PMO ou Adhésion à notre PMO PROSPER, élaboration des contrats de vente. Suivi et gestion de l’ACC : Reporting, gestion technique et comptable, contrôle et facturation, suivi global, convocation et animation, gestion des participants.

Pourquoi intégrer la PMO PROSPER gérée par le bureau d’études APEM Énergie ?

La PMO (Personne Morale Organisatrice) PROSPER gérée par APEM Énergie vous libère des tâches chronophages en prenant en charge les services récurrents liés à l’énergie, à la gestion des participants et aux démarches administratives.

Concrètement, ils assurent :

La supervision du partage d’énergie pour garantir un fonctionnement optimal entre les parties prenantes.

, offrant un interlocuteur unique pour fluidifier échanges et démarches. L’analyse des flux transmis par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) pour un suivi précis et une meilleure compréhension des consommations.

, afin de sécuriser chaque étape, de suivre les entrées et les sorties au sein des parties prenantes et de garantir la bonne mise en œuvre de l’ensemble. Suivi et gestion de l’ACC sur le long terme.

Ce qui fait la singularité de l’approche d’APEM Énergie, c’est la capacité à proposer un service complet et indépendant, sans lien avec les fournisseurs ni les installateurs, garantissant ainsi une neutralité précieuse pour les participants et une adaptation parfaite à leurs besoins.

L’entreprise mobilise des compétences croisées – bureau d’études techniques, ingénierie financière, expertise réglementaire, gestion de projet – pour sécuriser chaque étape d’un projet d’autoconsommation collective, parfois complexe à piloter et chronophage.

Chaque projet bénéficie d’un interlocuteur unique, qui vous tient informé à chaque étape et vous accompagne tout au long du processus.

Prenez contact avec APEM Énergie pour une première rencontre et découvrez comment leur expertise peut accompagner votre projet photovoltaïque, avec un service conçu pour durer.

