La GMAO DimoMaint est une solution de gestion de maintenance conçue pour optimiser l’organisation, la performance et la fiabilité des équipements au sein des entreprises industrielles, tertiaires ou multisites.

Cette plateforme intuitive centralise l’ensemble des informations techniques, planifie les interventions préventives et correctives, gère les demandes d’assistance et assure un suivi précis des stocks et des pièces détachées. Grâce à son ergonomie moderne et à son architecture évolutive, la GMAO DimoMaint s’intègre facilement dans les processus existants et améliore la réactivité des équipes de maintenance tout en garantissant une traçabilité complète des opérations.

La solution permet d’analyser la performance des installations à travers des indicateurs clés, de maîtriser les coûts d’exploitation et de réduire les arrêts non planifiés. Avec la GMAO DimoMaint, les entreprises bénéficient d’une vision globale de leur patrimoine technique et disposent d’un outil fiable pour renforcer la disponibilité des équipements, faciliter la conformité réglementaire et prolonger leur durée de vie. Conçue pour accompagner les organisations dans leur transformation digitale, la GMAO DimoMaint s’impose comme un outil essentiel pour une maintenance plus efficace, plus durable et plus performante.

La gamme de solutions GMAO DimoMaint :