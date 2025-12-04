DimoMaint est une entreprise spécialisée dans les solutions de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur, reconnue pour son expertise dans la digitalisation des opérations de maintenance et l’optimisation de la performance des équipements. Avec son logiciel de GMAO largement déployé en France et à l’international, DimoMaint accompagne les industries, entreprises du bâtiment, exploitants techniques et gestionnaires de patrimoine dans la maîtrise de leurs installations et la réduction de leurs coûts d’exploitation.

L’entreprise conçoit des outils robustes et évolutifs permettant de planifier les interventions, suivre les demandes d’assistance, gérer les stocks et pièces détachées, contrôler les équipements et analyser en continu les indicateurs clés de performance. Grâce à une interface intuitive et à une architecture pensée pour les environnements multisites, DimoMaint offre une vision centralisée de l’ensemble du parc technique et améliore la réactivité des équipes terrain.

Avec une approche orientée résultats, DimoMaint aide les entreprises à prolonger la durée de vie de leurs équipements, limiter les arrêts non planifiés et sécuriser la conformité réglementaire. Ses solutions s’intègrent facilement au sein des processus existants et s’adaptent à différents secteurs d’activité, du tertiaire à l’industrie en passant par la maintenance des infrastructures.

DimoMaint s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de la GMAO, grâce à une technologie fiable, une expertise éprouvée et un engagement constant pour accompagner les professionnels dans la gestion durable et performante de leurs installations.