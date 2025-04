Groupe électrogène diesel TIGER - 280 kVA

Maîtrisez vos obligations en matière de sécurité

Les établissements recevant du public (ERP) tels que les centres commerciaux, magasins, hôpitaux, hôtels, écoles et universités, campings, maisons de retraite, EHPAD, complexes cinématographiques, salles de spectacles, centres de conférences, parcs d'attraction... ont l'obligation de garantir la continuité électrique des installations en cas de défaillance du réseau d'énergie.

Les groupes électrogènes GELEC Energy assurent la continuité de vos besoins électriques et permettent de garantir le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité (système d'évacuation et incendie) en cas de panne du réseau.

Un groupe électrogène robuste et fiable

Extrêmement robuste, capoté, insonorisé et résistant aux impacts de charge, ce groupe électrogène diesel de 280 kVA de la gamme Tiger, assure une grande autonomie de fonctionnement et une production électrique fiable, en source d’énergie principale, de complément ou de secours.

Il est équipé d’une régulation électronique, d’un contrôleur intuitif, d'un inverseur de source et peut bénéficier d'un réservoir grande autonomie en option.

GELEC Energy assure :