Plus de 300 groupes électrogènes GELEC disponibles en stock

Vous souhaitez peut-être vous équiper rapidement d’un groupe électrogène afin d’assurer la production d’électricité ou de sécuriser votre installation des coupures électriques liées aux intempéries, délestages… ? Il est pourtant difficile de trouver actuellement un groupe électrogène en stock auprès des fabricants ou revendeurs !

En effet, avec la pandémie de COVID-19, les entreprises rencontrent de nombreuses difficultés d’approvisionnement et de hausse des prix des matières premières, entrainant des ruptures de stock des machines. GELEC Energy a donc anticipé et est à même de vous proposer plus de 300 groupes électrogènes de 9 à 825 kVA disponibles immédiatement et livrables en 48/72h !



De 9 à 2000 kVA, nos groupes électrogènes sont disponibles en version monophasée ou triphasée, capotée, en open ou en conteneur. En utilisation de secours, en production semi intensive ou intensive, ils conviennent particulièrement aux secteurs : du BTP, industriel, agricole, aux ephad et maisons de retraite, campings, aux plateformes logistiques, à la grande distribution, à l'événementiel, etc.

Puissants, endurants et avec une grande résistance aux impacts de charge, les groupes GELEC bénéficient de différentes options : inverseur de source, cuve grande autonomie, coffret de prise externe, contrôle à distance...



Équipés d'un capotage insonorisé en acier traité et thermolaqué, avec visserie et poignées inox, ils disposent également d'un panneau de commande DSEGenset de Deep Sea Electronics et d'un disjoncteur haut de gamme LS Electric ou Schneider.

Filiale du groupe 2AST, GELEC Energy vous assure l'expertise et la proximité de son réseau national d'agences pour l'installation et la maintenance de votre machine, ainsi que la livraison en France et à l'International.



N’hésitez pas à nous contacter rapidement afin de vous assurer de la disponibilité de la/des puissance(s) dont vous auriez besoin.



GELEC Energy assure :

Le conseil et le SAV

L'installation et la maintenance

La livraison en France et à l'international

Un stock permanent de pièces détachées

La garantie 3 ans**

* Dans la limite des stocks disponibles.

** Garantie 3 ans ou 1000 h en France métropolitaine et 1 an ou 500 h à l'international et dans les DOM-TOM.