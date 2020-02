Plus qu'un fabricant de groupes électrogènes, GELEC développe des systèmes électriques en adéquation avec les exigences énergétiques et écologiques de notre temps. En repoussant les limites de l'hybridation et en maîtrisant différentes sources d'énergie, GELEC s'impose comme un précurseur dans les systèmes autonomes de micro-réseaux OffGrid.