Grue à montage automatisé - Potain IGO 13
Potain IGO 13 est une grue hydraulique à montage rapide.
Avantages produit :
- Compacte grâce à la nouvelle technologie de flèche encastrable. La mise en oeuvre est simple, rapide et dotée d'une mécanisation innovante.
- Implantation facile grâce à son châssis à polygone d'appui variable.
- Transport adapté au type de chantier.
- Design innovant pour plus de confort et de sécurité.
- Mécanisation performante pour une grande progressivité des mouvements.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Portée : 20 m x 700 kg
Charge maxi : 1 800 kg
Hauteur sous crochet : 17,1 m
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Créée le 3 mai 1982 par Bernard Boullet et Michel Tonelli, MATEBAT, appelé aujourd'hui UPERIO FRANCE s’impose comme le leader français de la grue à tour et des équipements annexes dans le domaine de la construction.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Grue à tour à flèche relevable - MR 90 C
Pour répondre aux exigences de vos chantiers encombrés, multi-grues, ou particulièrement exigus, la grue MR relève le défi. La grue à flèche relevable,...