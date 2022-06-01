ConnexionS'abonner
Grue à tour à flèche relevable - MR 90 C

UPERIO FRANCE

Pour répondre aux exigences de vos chantiers encombrés, multi-grues, ou particulièrement exigus, la grue MR relève le défi.

La grue à flèche relevable, permettant des hauteurs sous crochet jusqu'à plus de 60 m.

Avantages produit :

  • Facilite les évitements d'obstacles fixes ou mobiles.
  • Supprime les problèmes de survol entre grues en position hors service.
  • Base modulable avec l'ensemble des modèles pour tout type d'implantation.
  • Système automatique de gestion de sécurité assurant un maximum de confort dans la conduite.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Portée : 45 m x 1 600 kg
Charge maxi : 8 000 kg
Hauteur sous crochet : 51,2 m

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Créée le 3 mai 1982 par Bernard Boullet et Michel Tonelli, MATEBAT, appelé aujourd'hui UPERIO FRANCE s’impose comme le leader français de la grue à tour et des équipements annexes dans le domaine de la construction.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
  • CE
Créée le 3 mai 1982 par Bernard Boullet et Michel Tonelli, MATEBAT, appelé aujourd'hui...

