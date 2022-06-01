Grue à tour à flèche relevable - MR 90 C
Pour répondre aux exigences de vos chantiers encombrés, multi-grues, ou particulièrement exigus, la grue MR relève le défi.
La grue à flèche relevable, permettant des hauteurs sous crochet jusqu'à plus de 60 m.
Avantages produit :
- Facilite les évitements d'obstacles fixes ou mobiles.
- Supprime les problèmes de survol entre grues en position hors service.
- Base modulable avec l'ensemble des modèles pour tout type d'implantation.
- Système automatique de gestion de sécurité assurant un maximum de confort dans la conduite.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Portée : 45 m x 1 600 kg
Charge maxi : 8 000 kg
Hauteur sous crochet : 51,2 m
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Créée le 3 mai 1982 par Bernard Boullet et Michel Tonelli, MATEBAT, appelé aujourd'hui UPERIO FRANCE s’impose comme le leader français de la grue à tour et des équipements annexes dans le domaine de la construction.
