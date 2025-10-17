UPERIO FRANCE - Batiweb

ConnexionS'abonner
2 route de Lacourtensourt BP 55124
31151 FENOUILLET CEDEX
France
Créée le 3 mai 1982 par Bernard Boullet et Michel Tonelli, MATEBAT, appelé aujourd'hui UPERIO FRANCE s’impose comme le leader français de la grue à tour et des équipements annexes dans le domaine de la construction.

UPERIO FRANCE, c’est avant tout l’esprit d’équipe de plus de 250 salariés passionnés par leur métier. Répartis en 6 Directions Régionales, ils mettent leurs compétences au service de plus de 1 300 clients.

Et surtout, ils partagent tous les valeurs qui font de UPERIO FRANCE le leader de la grue et de la construction de haut niveau.

Depuis sa création, UPERIO FRANCE se donne les moyens de ses ambitions en n’ayant de cesse d’élargir son offre de matériels et de services, tout en étendant sa présence sur son territoire par l’acquisition d’entreprises complémentaires et significatives sur son secteur d’activité.

Depuis ses dernières acquisitions, UPERIO FRANCE connaît une croissance moyenne de 20% par an.

UPERIO FRANCE en quelques chiffres :

  • 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019
  • Plus de 250 salariés 
  • 1 000 grues dans sa flotte
  • 3 360 montages et démontages par an

Le savoir-faire de UPERIO France:

  • Location de grues
  • Vente de grues

