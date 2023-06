HYGENA Acoustic 15mm : dalle de plafond minéral

La finition laminée de l'HYGENA Acoustic lui confère un aspect lisse et blanc. Elle offre de bons niveaux d'absorption acoustique et une excellente atténuation du son. La surface est lavable et antimicrobienne.

Limite la croissance des bactéries et des champignons.

Nettoyable avec un chiffon sec et humide.

Aspect lisse et blanc offrant un bon niveau d'acoustique.

Conforme aux exigences de risque de la zone 4 selon la norme NF S 90-351:2013.

Excellente réflexion de la lumière (87%).

Labels & Certifications (détail) :