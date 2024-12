illbruck - FM710 : Mousse PU 2C (mousse de montage)

illbruck - FM710 est une mousse polyuréthane bi-composante, de haute qualité, présentant une excellente stabilité dimensionnelle et une densité élevée. Conçue pour un travail rapide et régulier.

Résiste à l’humidité, à la chaleur, aux intempéries (mais pas aux UV) et à la plupart des produits chimiques.

Convient pour l’isolation et le montage de châssis, d’huisseries de portes, de caissons de volets roulants, ainsi que pour le remplissage de cavités ou toute opération d’insonorisation acoustique et d’isolation thermique.

Avantages :