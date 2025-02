illbruck - ME501 : i Membrane Pro Xtrem

illbruck - La ME501 i-Membrane Pro Xtrem est une membrane extérieure et intérieure haute résistance conçue pour assurer l’étanchéité des menuiseries extérieures et des constructions en bois.

Sa composition en copolymère sur film non tissé lui confère une excellente adhérence et une forte résistance aux UV, à la traction et à la déchirure. Grâce à sa perméabilité à la vapeur d’eau et à sa flexibilité d’application, elle s’adapte aux exigences des chantiers modernes. Avec une mise en œuvre facilitée par une surface adhésivée et un système de liners, elle garantit une protection efficace et durable.

Les avantages de la membrane ME501 :

Tack immédiat très élevé

Bonne résistance à la traction et à la déchirure

Bonne résistance aux UV (6 mois) et à l’ozone

W1 : pas de pénétration d’eau

Bonne perméabilité à la vapeur d’eau (Sd variable)

Grande facilité de mise en œuvre grâce à sa surface adhésivée et ses 3 liners

Classe B conformément aux Règles PRO Membranes

Matériaux (détail) :

Copolymère sur film non tissé, couleur noire

Labels et certifications (détail) :